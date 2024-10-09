За два дня пограничники перехватили пять партий сигарет из Беларуси

В нелегальный оборот не проникло коло 5,5 тыс. пачек белорусских сигарет, стоимость которых с учетом всех обязательных в Литве налогов составляет более 24 тыс. евро, сообщает Служба охраны государственной границы (СОГГ).

В понедельник днем ​​сотрудники пограничной заставы Капчяместиса Варенского пограничного отряда СОГГ заметили в лесу возле деревни Микалина Друскининкского самоуправления груз, доставленный метеозондом. В пакете оказалось 495 пачек сигарет Minsk Capital QS с белорусскими акцизными бандеролями.