За два дня пограничники перехватили пять партий сигарет из Беларуси

В нелегальный оборот не проникло коло 5,5 тыс. пачек белорусских сигарет, стоимость которых с учетом всех обязательных в Литве налогов составляет более 24 тыс. евро, сообщает Служба охраны государственной границы (СОГГ).
В понедельник днем сотрудники пограничной заставы Капчяместиса Варенского пограничного отряда СОГГ заметили в лесу возле деревни Микалина Друскининкского самоуправления груз, доставленный метеозондом. В пакете оказалось 495 пачек сигарет Minsk Capital QS с белорусскими акцизными бандеролями.
В воскресенье сотрудники Друскининкской заставы Варенского погранотряда СОГГ, осуществляя мониторинг границы с Беларусью, в районе села Ясконяй Друскининкского района, перехватили партию сигарет NZ Gold с белорусскими бандеролями, отправленную из Беларуси тем же способом. В ней было 1180 пачек нелегальных сигарет.
Вечером того же дня другая смена друскининкских пограничников у села Швендубре в Друскининкском самоуправлении оставила контрабандистов без очередного груза метеозонда – 1240 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными бандеролями.
Две партии белорусских сигарет NZ Gold с белорусскими бандеролями, прилетевшие на метеозондах, также были перехвачены в воскресенье сотрудниками пограничной заставы Капчяместиса Варенского пограничного отряда СОГГ. В перехваченном грузе возле села Гердашяй (Друскининкский муниципалитет) было 1500 пачек сигарет, а возле села Сталай (Лаздийский район) – 1000 пачек.
Всего за два дня пограничники помешали контрабандистам получить воздушным транспортом 5 415 пачек сигарет на сумму более 24 тыс. евро.
Министерство внутренних дел во вторник объявило, что подготовило законопроекты, которые предлагают предусмотреть использование огнестрельного оружия для пресечения контрабанды, перевозимой с помощью метеозондов.