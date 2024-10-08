2024.10.08 17:34

За более чем год в Литве было выдано более 26 000 охранных ордеров

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Shutterstock

За более чем год в Литве было выдано более 26 тыс. охранных ордеров, сообщает Министерство социальной защиты и труда.

ELTA напоминает, что охранный ордер выдается совершеннолетнему лицу, когда факт преступления не установлен, однако согласно алгоритмам полиции, вполне вероятно, что в будущем в этой семье может возникнуть угроза насилия. Данный ордер можно обжаловать в суде.

С июля 2023 года, со вступления в силу охранного ордера, до 30 сентября этого года было зарегистрировано почти 68 тыс. сообщений о домашнем насилии, а после проведения оценки риска угрозы охранные ордеры назначены в ответ на более чем треть таких сообщений. На основании сообщений о насилии также начинаются предварительные расследования.

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