Взрыв в подвале дома Вильнюсе: пострадал мужчина

Департамент полиции сообщает, что 4 сентября, в 19.56 ч. в Вильнюсе, на ул. Лауру Соду 7-ои, в подвале садового дома, принадлежащего мужчине (1962 г.р.) произошел взрыв.
Рухнули стены дома, хозяин получил ожоги. Мужчина находится в больнице.
Полиция вводила план "Щит".
По предварительным данным, пострадавшего полиция нашла рядом с домом. Он сказал, что взрыв произошел, когда он что-то сверлил в подвале.
В доме нет газа, нет и газового баллона.
Полиция проводит расследование.
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