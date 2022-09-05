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В Вильнюсе в подвале дома произошел взрыв. Дом рухнул. Хозяин дома получил ожоги. Мужчина находится в больнице.
Взрыв в подвале дома в Вильнюсе: пострадал мужчина
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Департамент полиции сообщает, что 4 сентября, в 19.56 ч. в Вильнюсе, на ул. Лауру Соду 7-ои, в подвале садового дома, принадлежащего мужчине (1962 г.р.) произошел взрыв.

Рухнули стены дома, хозяин получил ожоги. Мужчина находится в больнице.

Полиция вводила план "Щит".

По предварительным данным, пострадавшего полиция нашла рядом с домом. Он сказал, что взрыв произошел, когда он что-то сверлил в подвале.

В доме нет газа, нет и газового баллона.

Полиция проводит расследование.

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