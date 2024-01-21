Взрыв в многоквартирном доме в Паневежисе

На место происшествия были отправлены пожарно-спасательные подразделения Паневежского службы противопожарной безопасности и спасения и работники Паневежской скорой помощи.

Дежурный отдела координации ситуации Департамента противопожарной безопасности и спасения сообщил, что пожар был потушен до приезда пожарных.

Один человек с травмами был доставлен в больницу.

Предполагается, что взорвался газовый баллон объемом 5 литров.

Из-за взрыва обрушились внешняя стена и перегородка. Жителям пришлось выйти на улицу.

Сейчас решается, безопасно ли им возвращаться.