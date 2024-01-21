Взрыв в многоквартирном доме в Паневежисе

 
пострадал один человек, жители эвакуированы
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ФОТО: Panevėžio apskr.VPK
В воскресенье около 12 часов по телефону экстренной службы спасения 112 поступило сообщение о том, что горит квартира в Паневежисе, на улице Нямуно.

На место происшествия были отправлены пожарно-спасательные подразделения Паневежского службы противопожарной безопасности и спасения и работники Паневежской скорой помощи.

Дежурный отдела координации ситуации Департамента противопожарной безопасности и спасения сообщил, что пожар был потушен до приезда пожарных.

Один человек с травмами был доставлен в больницу.

Предполагается, что взорвался газовый баллон объемом 5 литров.

Из-за взрыва обрушились внешняя стена и перегородка. Жителям пришлось выйти на улицу.

Сейчас решается, безопасно ли им возвращаться.

На месте работают 3 автоцистерны, автомобиль с лестницей, пожарные, медики, сотрудники полиции и гражданской защиты.

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