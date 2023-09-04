Взломали около десяти литовских сайтов: опубликована информация, разжигающая войну

Как сообщает Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ), были взломаны сайты poliklinika.lt, radviliskis.lt, ukmerge.lt, siauliai-airport.com, kalvarija.lt, sc.joniskis.lm.lt, jpm.lt.
По предварительной оценке, все взломы связаны с брешью в кибербезопасности компании "Sales Partners", занимающейся разработкой вебсайтов.
После взлома вебсайта злоумышленники удаляли его содержимое и заменяли разжигающим войну сообщением.
НЦКБ также призывает всех клиентов компании Sales Partners немедленно связаться с разработчиками своих сайтов и ограничить доступ к системе управления контентом своего сайта, сменить пароли для входа всех пользователей.
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