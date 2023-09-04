Взломали около десяти литовских сайтов: опубликована информация, разжигающая войну

По предварительной оценке, все взломы связаны с брешью в кибербезопасности компании "Sales Partners", занимающейся разработкой вебсайтов.

После взлома вебсайта злоумышленники удаляли его содержимое и заменяли разжигающим войну сообщением.

НЦКБ также призывает всех клиентов компании Sales Partners немедленно связаться с разработчиками своих сайтов и ограничить доступ к системе управления контентом своего сайта, сменить пароли для входа всех пользователей.