04 сентября 2023 г. 15:00

Взломали около десяти литовских сайтов: опубликована информация, разжигающая войну

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
В понедельник зафиксированы взломы примерно на десяти сайтах литовских организаций.

Как сообщает Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ), были взломаны сайты poliklinika.lt, radviliskis.lt, ukmerge.lt, siauliai-airport.com, kalvarija.lt, sc.joniskis.lm.lt, jpm.lt.

По предварительной оценке, все взломы связаны с брешью в кибербезопасности компании "Sales Partners", занимающейся разработкой вебсайтов.

После взлома вебсайта злоумышленники удаляли его содержимое и заменяли разжигающим войну сообщением.

НЦКБ также призывает всех клиентов компании Sales Partners немедленно связаться с разработчиками своих сайтов и ограничить доступ к системе управления контентом своего сайта, сменить пароли для входа всех пользователей.

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