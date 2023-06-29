Выявлены коррупционные риски при экзаменации водителей и выдаче водительских удостоверений

Сообщается, что оценка коррупционных рисков была проведена после того, как ССР начала и до сих пор проводит досудебное расследование по подозрению в коррупции в учреждении Regitra. 12 человек, экзаменаторы по вождению Вильнюсского филиала Regitra, посредники и заинтересованные лица подозреваются в торговле влиянием.

В ходе оценки ССР указала, что из-за недостаточного правового регулирования существуют риски непрозрачных договоренностей между экзаменаторами и экзаменующимися в отношении заранее согласованных результатов экзамена и возможного злоупотребления процедурами управления очередями клиентов.