Выявлены коррупционные риски при экзаменации водителей и выдаче водительских удостоверений

Сообщается, что оценка коррупционных рисков была проведена после того, как ССР начала и до сих пор проводит досудебное расследование по подозрению в коррупции в учреждении Regitra. 12 человек, экзаменаторы по вождению Вильнюсского филиала Regitra, посредники и заинтересованные лица подозреваются в торговле влиянием.
В ходе оценки ССР указала, что из-за недостаточного правового регулирования существуют риски непрозрачных договоренностей между экзаменаторами и экзаменующимися в отношении заранее согласованных результатов экзамена и возможного злоупотребления процедурами управления очередями клиентов.
ССО подчеркивает, что видео- и аудиоданные практических экзаменов по вождению по истечении определенного периода времени автоматически безвозвратно уничтожаются, следовательно, отсутствие минимального срока хранения информации и отслеживаемости данных создает риск злоупотребления. Также возможно необеспечение объективного надзора и контроля действий экзаменаторов, объективного рассмотрения споров, жалоб и запросов не только на уровне Regitra, но и на судебном уровне.
ССР отметила, что проводимый учреждением Regitra надзор за экзаменаторами и мониторинг качества работы предположительно недостаточно эффективны для обеспечения прозрачного и беспристрастного проведения процессов практической экзаменации водителей. Установленный порядок предусматривает относительно низкие показатели контроля экзаменаторов, когда уровень просмотра проведенных экзаменов составляет 2 проц. в год, что, по мнению ССР, недостаточно и не может считаться эффективной профилактической мерой.
СТТ внесла в МВД и Regitra 11 предложений по управлению и устранению выявленных факторов риска.