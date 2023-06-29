29 июня 2023 г. 11:22

Выявлены коррупционные риски при экзаменации водителей и выдаче водительских удостоверений

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: VSAT

Служба специальных расследований (ССР), проведя оценку коррупционных рисков в государственном учреждении Regitra, выявила факторы коррупционных рисков, способные создать предпосылки для недобросовестного поведения лиц и повлиять на прозрачность выдачи водительских удостоверений.

Сообщается, что оценка коррупционных рисков была проведена после того, как ССР начала и до сих пор проводит досудебное расследование по подозрению в коррупции в учреждении Regitra. 12 человек, экзаменаторы по вождению Вильнюсского филиала Regitra, посредники и заинтересованные лица подозреваются в торговле влиянием.

В ходе оценки ССР указала, что из-за недостаточного правового регулирования существуют риски непрозрачных договоренностей между экзаменаторами и экзаменующимися в отношении заранее согласованных результатов экзамена и возможного злоупотребления процедурами управления очередями клиентов.

ССО подчеркивает, что видео- и аудиоданные практических экзаменов по вождению по истечении определенного периода времени автоматически безвозвратно уничтожаются, следовательно, отсутствие минимального срока хранения информации и отслеживаемости данных создает риск злоупотребления. Также возможно необеспечение объективного надзора и контроля действий экзаменаторов, объективного рассмотрения споров, жалоб и запросов не только на уровне Regitra, но и на судебном уровне.

ССР отметила, что проводимый учреждением Regitra надзор за экзаменаторами и мониторинг качества работы предположительно недостаточно эффективны для обеспечения прозрачного и беспристрастного проведения процессов практической экзаменации водителей. Установленный порядок предусматривает относительно низкие показатели контроля экзаменаторов, когда уровень просмотра проведенных экзаменов составляет 2 проц. в год, что, по мнению ССР, недостаточно и не может считаться эффективной профилактической мерой.

СТТ внесла в МВД и Regitra 11 предложений по управлению и устранению выявленных факторов риска.

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