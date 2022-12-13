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В начале декабря правоохранительные органы Литвы обнаружили две лаборатории по выращиванию конопли в Йонаве и Укмерге, которые являются одной из крупнейших лабораторий по выращиванию конопли в Литве, сообщили во вторник должностные лица.
Kanapių ūkis ir muziejus Obeliskiuose.
Kanapių ūkis ir muziejus Obeliskiuose.
© DELFI

"1 декабря сотрудники Департамента по делам тюрем совместно с сотрудниками полиции провели ряд обысков, в ходе которых были обнаружены места выращивания наркотиков – две лаборатории в Йонавском и Укмергском районах, а также обезврежена одна из сетей распространения наркотиков", – Об этом на пресс-конференции во вторник заявил главный прокурор прокуратуры Каунасского округа Дарюс Валкавичюс.

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По делу задержаны два человека 1993 года рождения и один 2000 года рождения.

В операции принимали участие сотрудники подразделения антитеррористических операций полиции Aras, в ходе обысков они обнаружили и изъяли взрывное устройство.

Начальник Департамента по делам тюрем Виргиниюс Куликаускас сообщил, что всего было изъято более 200 горшков с выращенными растениями конопли.

"Мы считаем, что к реализации были подготовлены большие объемы, очень большие объемы", — сказал Куликаускас.

Глава Управления уголовного розыска Евгений Хлебородов заявил, что это самое большое количество наркотиков, обнаруженных Департаментом.

Считается, что некоторая часть наркотиков могла предназначаться для тюрем.

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