Выясняются причины ДТП в Паневежском районе – виновницей была погибшая женщина

По предварительным данным, 6 марта, в 8.20 ч. в Паневежском районе, на 23-м км дороги Паневежис-Аристава-Ситкунай автомобиль Audi А4, которым управляла женщина (1999 г.р.), врезался в грузовик DAF FA CF 75 (водитель 1983 г.р.). После сильного удара водитель Audi A4 оказалась зажата в автомобиле. Ее освободили пожарные-спасатели, к несчастью, жизнь женщины спасти не удалось.