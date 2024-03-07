Выясняются причины ДТП в Паневежском районе – виновницей была погибшая женщина

 
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ФОТО: Panevėžio apskr.VPK

В среду утром, в 8.26 ч., поступило сообщение о том, что в Паневежском районе произошло ДТП с летальным исходом.
Сообщаются подробности об этом ДТП.

По предварительным данным, 6 марта, в 8.20 ч. в Паневежском районе, на 23-м км дороги Паневежис-Аристава-Ситкунай автомобиль Audi А4, которым управляла женщина (1999 г.р.), врезался в грузовик DAF FA CF 75 (водитель 1983 г.р.). После сильного удара водитель Audi A4 оказалась зажата в автомобиле. Ее освободили пожарные-спасатели, к несчастью, жизнь женщины спасти не удалось.

По предварительным данным, водитель Audi A4 выехала на встречную полосу, что и стало причиной столкновения.

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