Выясняются подробности пожара в Смильтине: в дюнах горели ограждения, есть подозрение на поджог

Указывается, что лицо, уничтожившее или повредившее чужое имущество общеопасным способом либо путем демонтажа или повреждения устройства или агрегата, если в результате этого могло быть причинение вреда людям, либо уничтожило, разобрало или повредило имущество или часть инфраструктуры юридических лиц, имеющих стратегическое или важное значение для национальной безопасности, либо уничтожение или повреждение иностранного имущества, имеющего высокую ценность, либо ценностей, имеющих большое научное, историческое или культурное значение, - наказываются штрафом или ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до пяти лет.