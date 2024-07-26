Выясняются подробности пожара в Смильтине: в дюнах горели ограждения, есть подозрение на поджог

По данным Департамента пожарной охраны и спасения, в дюнах горела лесная подстилка (на площади 50 а) и дюнная опалубка (ветки). Обнаружены два очага возгорания, расположенные примерно в 30 м друг от друга. Во время пожара на вершине защитного гребня дюны сгорели 3 слоя и дюнная опалубка (ветки).
По предварительным данным, подозревается поджог. В четверг вечером пожарные утверждали, что пожар был быстро взят под контроль и лес не пострадал. Cначала предполагалось, что лесная подстилка загорелась, но спасатели уточнили подробности катастрофы.
По данному факту начато досудебное расследование в соответствии с 2 ч. статьи 187 Уголовного кодекса Литовской Республики (уничтожение или повреждение имущества).
Указывается, что лицо, уничтожившее или повредившее чужое имущество общеопасным способом либо путем демонтажа или повреждения устройства или агрегата, если в результате этого могло быть причинение вреда людям, либо уничтожило, разобрало или повредило имущество или часть инфраструктуры юридических лиц, имеющих стратегическое или важное значение для национальной безопасности, либо уничтожение или повреждение иностранного имущества, имеющего высокую ценность, либо ценностей, имеющих большое научное, историческое или культурное значение, - наказываются штрафом или ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до пяти лет.