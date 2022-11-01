Выясняются обстоятельства убийств в Каунасе: пострадавшая – мачеха подозреваемого

Найдены в машине
Около 17:30 в автомобиле Opel Astra, припаркованном на шоссе Лакуну в Каунасе, были обнаружены труп мужчины (1988 г.р.) с огнестрельными ранениями и раненая женщина (1978 г.р.), госпитализированная с огнестрельным ранением.
Главный комиссариат полиции Каунасского уезда объявил в розыск подозреваемого Эгидиюса Дарачюса (1984 г.р.). Должностные лица предупредили, что он может быть вооружен.
Подозреваемый найден мертвым
Сообщается, что подозреваемый уехал на черной Toyota Avensis с номерными знаками MHL857. Его автомобиль был найден в Каунасе, на улице Минковскю, на стоянке под виадуком.
Стрелявшего искала вся каунасская полиция.
Вскоре после того, как автомобиль подозреваемого был найден, кинологи также обнаружили тело разыскиваемого мужчины (1984 г.р.). Рядом также было найдено оружие.
По предварительным данным, мужчина смертельно ранил себя.
Женщина - мачеха подозреваемого
Во вторник полиция Каунаса сообщила, что найденная женщина получила легкие ранения, ее жизни ничего не угрожает.
В полиции об этом происшествии особо не говорили, заявив, что расследование продолжается и никакой дополнительной информации предоставить не представляется возможным.
Однако выяснилось, что фамилии подозреваемого и потерпевшей совпадают.
Новостной портал lrytas.lt сообщает, что пострадавшая – мачеха Э. Дарачюса, а застреленный – ее друг.
Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 138 (1) Уголовного кодекса Литовской Республики (легкое расстройство здоровья) и статьей 129 (1) (убийство) для установления причины смерти.
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