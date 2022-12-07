Выясняются обстоятельства, связанные с задержанием водителя Bolt: двоих полицейских тащил за машиной по асфальту

Инцидент произошел 6 декабря, в 17.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Тукстантмячё, когда был остановлен автомобиль Toyota Prius компании Bolt, ехавший по тротуару. Автомобилем управлял мужчина 1972 г.р. Так водитель пытался объехать затор.

Представитель полиции составила протокол об административном правонарушении и хотела вручить его водителю, однако тот вырвал документ у нее из рук и ударил ее в грудь. Сел в машину и уехал.

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Полицейские на автомобиле Renault Megane без опознавательных знаков перегородили ему путь, тогда водитель Toyota Prius взял на таран полицейский автомобиль и повредил его. На помощь стражам порядка приехал еще один автомобиль.

Полицейские пытались вытащить водителя из машины, но он не подчинялся законным требованиям стражей порядка. Полицейские из Renault Megane пытались вытащить его со стороны водительской двери, а их коллега сел на переднее пассажирское сидение и подталкивал водителя к двери. В это время сзади подъехал еще один экипаж полиции. Тогда водитель Bolt, оказавший сопротивление троим стражам порядка, дал задний ход и врезался в остановившийся за ним полицейский автомобиль VW Transporter.

По предварительным данным, агрессивный водитель Bolt нанес травмы троим полицейским: когда он дал задний ход, на асфальт упали двое полицейских стоявших у открытой двери Toyota Prius (полицейские получили травмы ног) и находившегося внутри своей машины полицейского.

Подоспевшие на помощь коллегам полицейские задержали водителя Toyota Prius. Он был закрыт в КПЗ. Полицейским назначено амбулаторное лечение.

Ведется расследование по факту оказания сопротивления должностным лицам.

Водитель также обратился в полицию, он жаловался на то, что полиция необоснованно применила по отношению к нему насилие и электрошокер.