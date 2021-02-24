Выясняются обстоятельства смерти главы администрации муниципалитета Утенского района

Утром 23 февраля полиция сообщила об исчезновении Аудрюса Ремейкиса (1969 г.р.). Сообщалось, что 22 февраля в 6.30 ч. он ушел из дома на прогулку и не вернулся. Около 16 ч. близкие пропавшего обратились в полицию. Полиция опросила близких, друзей, знакомых пропавшего. Кроме того, проверили места, где обычно гулял мужчина, но в понедельник найти его не удалось.
Во вторник в поисках участвовали 200 волонтеров. Тело обнаружили недалеко от Аукштакальнисского парка. Тело опознали близкие пропавшего.
Полиция информировала, что было начато расследование. Обстоятельства смерти мужчины выясняются
Подозревают, что причиной смерти могли быть проблемы со здоровьем. Пока полиция рассматривает разные версии.
Мэр Утены Альвидас Катинас сказал BNS, что из-за проблем со здоровьем Ремейкис несколько недель находился на больничном, а на этой неделе планировал ехать в Вильнюс.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы продлило карантин до апреля, но сделало некоторые послабления маски на улице отменяют с четверга (92)
В подготовленном Минздравом Литвы проекте...
Премьер-министр Литвы о дальнейших послаблениях для бизнеса: мы думали, что сможем обсудить сегодня (10)
Дальнейшие послабления в сфере бизнеса откладываются....
Премьер-министр Литвы: говорить об иммунных паспортах можно, когда вакцина будет общедоступной (3)
Нецелесообразно создавать иммунные паспорта, когда нет...
Дискуссия: Россия, Навальный и перспективы путинского режима? (116)
Онлайн-круглый стол "Россия, Навальный и перспективы...
Показатели COVID-19 снова беспокоят специалистов: если хотим послаблений, должны принять и их цену (22)
Все больше предпринимателей, учеников и их родителей с...