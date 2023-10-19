Выясняются обстоятельства осквернения украинского флага

Расследование было начато после того, как 15 октября, поздно вечером, двое нетрезвых граждан Венгрии на столичной улице Диджёи сорвали со здания и на глазах у других людей бросили в урну и оплевали. Очевидцы вызвали полицию, подозреваемые были задержаны.