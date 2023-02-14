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По данным Департамента полиции, 15-летний подросток в Вильнюсском районе погиб по неосторожности.

По предварительным данным, 13 февраля, в 18.17 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Малеконис, на крыше трансформаторной будки обнаружено обгоревшее тело несовершеннолетнего (2007 г.р.).

По предварительным данным, подросток забрался на трансформаторную будку, чтобы сфотографироваться и, он потерял равновесие и схватился рукой за электрический провод.

Ведется расследование.

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