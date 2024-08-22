Выясняются обстоятельства ДТП на трассе А1 - автомобиль, которым управлял полицейский, "запрыгнул" на ограждение

Delfi напоминает, что в 16.15 поступило сообщение, что на 70-м км дороги Вильнюс-Каунас-Клайпеда, в Кайшядорском районе, на отремонтированном участке дороги, по дороге в Вильнюс, возле Антакальниса столкнулись автомобиль VW Tiguan, за рулем которого находился мужчина (1999 г.р.), и автомобиль Volvo, за рулем которого находился мужчина (1999 г. р.). Также во время данного дорожно-транспортного происшествия автомобиль Ford Transit, которым управлял мужчина (1996 г. р.), заблокировал дорогу во избежание столкновения с пострадавшими автомобиля.
В результате аварии пострадали люди, движение транспорта было парализовано.
Водитель был прижат
В Каунасском департаменте пожарной безопасности и спасения, что автомобиль Volvo V50 „запрыгнул“ на дорожное ограждение, а водитель оказался запертым внутри. Водителя освободили с помощью гидрооборудования, в сознании передали медикам скорой помощи.
Дорога была перекрыта в обеих полосах, сотрудники полиции направляли на другую дорогу. Спасатели расчистили проезжую часть.
Полицейский получил ранение
По данным департамента полиции, автомобиль VW Tiguan, которым управлял мужчина (1999 г. р.), выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Volvo V50. Выяснилось, что автомобилем Volvo V50 в свободное от работы время управлял сотрудник полиции Каунасского уезда, находясь без формы, в штатской одежде (1999 г.р.). В результате ДТП водители обоих автомобилей получили травмы и были госпитализированы.
По факту происшествия начато досудебное расследование по 1 ч. статьи 281 Уголовного кодекса Литовской Республики (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).
Установлено, что лицо, которое при управлении дорожным транспортным средством нарушило правила безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие и был нанесен незначительный вред здоровью другого лица наказывается штрафом или арестом, либо лишением свободы на срок до двух лет.