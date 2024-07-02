Выясняются обстоятельства ДТП на магистрали Via Baltica: в обоих случаях погибли люди

Первое сообщение о ДТП на магистрали Via Baltica поступило в 11.35 ч. Сообщалось, что на 63-м км дороги Via Baltika, около деревни Моколай автомобиль VW Tiguan, которым управлял мужчина (1989 г.р.), выехал на встречную полосу и столкнулся с автовозом Renault, которым управлял гражданин Польши (1999 г.р.).

По данным Каунасских пожарных-спасателей, в автомобиле VW Tiguan был зажат мужчина (1987 г.р.), его освободили и передали в руки врачей. Пострадавший скончался в больнице в 14.05 ч. того же дня.

В ДТП пострадал и водитель VW Tiguan, он находится в больнице. По предварительным данным, в VW Tiguan ехали граждане Украины.

Около 12 ч., 1 июля, поступило сообщение об еще одном ДТП.