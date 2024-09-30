2024.09.30 19:10

Выясняются дополнительные детали о пропавшем в Вильнюсе 15-летнем подростке

 
ru.DELFI.lt
Ieškomas Matas Kalinauskas
Ieškomas Matas Kalinauskas
ФОТО: Facebook grupė „Mato paieška“

В понедельник ночью в Вильнюсе пропал 15-летний Матас. Его близкие просят о помощи.

В фейсбуке создана группа „Поиски Матаса“.

Здесь представлена дополнительная информация о пропавшем:

„Худощавого телосложения, 15 лет, рост 175 см, на нем были короткие синие шорты Jack & Jones, синие спортивные кеды Nike, черный джемпер Jack & Jones с надписью Jack & Jones на груди“.

„Минувшей ничью ушел из дома и не вернулся. В последний раз его видели в 4.21 ч. когда он выходил из спортклуба Lemon Gym в районе Антакальнис. Оттуда он свернул на ул. Шило, перешел дорогу у Caffeine, куда направился дальше - неизвестно“.

На мосту Шилас был обнаружен рюкзак с телефоном юноши и другими вещами.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номеру 112 или родителям Матаса по номеру +37064565968

„Если вы гуляете в районе Антакальниса или рядом, у реки, пожалуйста, будьте внимательны, осмотрите воду, берега“, – сказано в сообщении.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии