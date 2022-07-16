aA
Департамент полиции Литвы представил дополнительную информацию об убийстве на вильнюсском вокзале.
Выясняются детали убийства на вильнюсском вокзале
© DELFI / Domantas Pipas

Сообщалось, что 15 июля, в 7 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинкелё, был обнаружен раненый мужчина (1992 г.р.). Пострадавшего увезли в больницу, где он скончался в 9.15 ч. того же дня.

Полиция выявила двоих подозреваемых: нетрезвую (1,39 промилле) женщину (1989 г.р.) - она была задержана и нетрезвого (0,54 промилле) мужчину (1977 г.р.) - его полиция допросила. Ведется расследование.

Читатели Delfi.lt сообщили, что около 9.00 ч. около автобусного вокзала в Вильнюсе собралось немало полицейских. "На тротуаре много крови, следователи фотографируют лежащий на земле прозрачный полиэтиленовый пакет", – рассказала девушка.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Вильнюсе на вокзале в пятницу утром был убит мужчина

В Вильнюсе на вокзале, на ул. Гележинкелё, в пятницу...

TOP новостей

Палецкису неймется и за решеткой: его соратники готовятся к поездке в Москву

Осужденный за шпионаж в пользу России Альгирдас...

Экономист: литовским компаниям инфляция отчасти на пользу

Жителям и компаниям стало сложнее оплатить услуги и...

Цена на горючее в странах Балтии немного снизилась: самые низкие цены в Литве

За последнюю неделю цены на горючее во всех трех...

Коронавирус в Литве: 867 новых случаев и ни одной смерти

За минувшие сутки в Литве выявлено 867 случаев...

Жители Литвы стали чаще ездить на поездах

Пассажирская компания LTG Link в первом полугодии...