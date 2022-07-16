Выясняются детали убийства на вильнюсском вокзале

Сообщалось, что 15 июля, в 7 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинкелё, был обнаружен раненый мужчина (1992 г.р.). Пострадавшего увезли в больницу, где он скончался в 9.15 ч. того же дня.
Полиция выявила двоих подозреваемых: нетрезвую (1,39 промилле) женщину (1989 г.р.) - она была задержана и нетрезвого (0,54 промилле) мужчину (1977 г.р.) - его полиция допросила. Ведется расследование.
Читатели Delfi.lt сообщили, что около 9.00 ч. около автобусного вокзала в Вильнюсе собралось немало полицейских. "На тротуаре много крови, следователи фотографируют лежащий на земле прозрачный полиэтиленовый пакет", – рассказала девушка.
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