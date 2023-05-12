Полиция вильнюсского округа сообщает, что 11 мая, в 12.20 ч. в Вильнюсе, на ул. Озо, на территории АЗС, загорелся и взорвался автомобиль Toyota Prius, автомобиль сгорел.
Пострадал водитель (1989 г.р.) автомобиля. После оказания медицинской помощи ему назначили амбулаторное лечение.
Во время пожара пострадали 4 находившихся рядом автомобиля: BMW 320D, Volvo S40, Mitsubishi Pajero и BMW 520D xDrive.
Полиция начала расследование в рамках статьи УК по факту нанесения небольшого ущерба здоровью по неосторожности.
Автомобиль Toyota Prius загорелся, когда выезжал с АЗС, в машине было установлено газовое оборудование.
Первым на помощь водители пришел находившийся рядом с местом происшествия пожарный-спасатель Гитис Сосновскис. Он с помощью других мужчин вытащил водителя и горящего автомобиля.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперт оценила расцвет среднего класса в Литве: в одном аспекте мы еще отстаем от Запада
В Литве наблюдается расцвет среднего класса – сотни...
Закон принят: за открытую бутылку алкоголя в машине - штраф 140 евро
Парламент Литвы принял поправки к Кодексу...
Второй полуфинал "Евровидения": литовская исполнительница вышла в финал конкурса выступит 22-м номером
11 мая вечером в Ливерпуле состоялся второй полуфинал...
Виктора Шендеровича в Вильнюсе облили кетчупом
Во время выступления Виктора Шендеровича в Вильнюсе...
Четырехдневная рабочая неделя: есть ли возможность договориться о ней в Литве
Работа 4 дня в неделю за обычную зарплату. Так полгода...