Полиция вильнюсского округа сообщает, что 11 мая, в 12.20 ч. в Вильнюсе, на ул. Озо, на территории АЗС, загорелся и взорвался автомобиль Toyota Prius, автомобиль сгорел.

Пострадал водитель (1989 г.р.) автомобиля. После оказания медицинской помощи ему назначили амбулаторное лечение.

Во время пожара пострадали 4 находившихся рядом автомобиля: BMW 320D, Volvo S40, Mitsubishi Pajero и BMW 520D xDrive.

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Полиция начала расследование в рамках статьи УК по факту нанесения небольшого ущерба здоровью по неосторожности.

Автомобиль Toyota Prius загорелся, когда выезжал с АЗС, в машине было установлено газовое оборудование.

Первым на помощь водители пришел находившийся рядом с местом происшествия пожарный-спасатель Гитис Сосновскис. Он с помощью других мужчин вытащил водителя и горящего автомобиля.