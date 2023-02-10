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Шяуляйская прокуратура информирует, что в ходе расследования смерти младенца в Шяуляе 4 января 2023 года были получены данные об обстоятельствах смерти. Патологоанатомы выяснили, что младенец умер в результате утопления.
Užuojauta
Užuojauta
© Shutterstock

Подозрения предъявлены 24-летней матери.

Расследование курирует прокурор Шяуляйской прокуратуры, а проводит шяуляйская полиция.

За совершенное преступление подозреваемой грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

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