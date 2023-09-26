Выселенная за насилие из дома женщина вернулась и избила своего мужа

Полицию в Салантай вызвали 26 сентября ночью. в 2 часа поступил звонок. О помощи попросил 68-летний мужчина. Он сообщил, что ночью домой вернулась его жена, которую за насилие полиция выселила из дома на две недели.

Полицейский, который принял решение о временном выселении 64-летней женщины, оценил ситуацию в семье как серьезную, указал, что риск насилия в семье высокий, пенсионерка представляет угрозу для домочадцев. Однако пожилая женщина не только вернулась домой, но и снова ударила мужа.

Полицейские задержали женщину. За нарушение требования не приближаться к домочадцам ей грозит штраф в размере 80-320 евро.