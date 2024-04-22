Выпал снег, в понедельник фиксируется немало ДТП

В Шальчининкском районе столкнулись три автомобиля, пострадал водитель. По данным полиции Вильнюсского округа, ДТП произошло в 6.38 ч. в Шальчининкском районе, в деревне Ажуломис, около поворота на Яцконис - автомобиль Toyota столкнулся с двумя автомобилями Volkswagen.

Пострадал 62-летний водитель одного из автомобилей. У него диагностировали переломы, он был доставлен в больницу. В 9.20 ч. ДТП произошло на автомагистрали A1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда. На 82 км, недалеко от Румшишкес, автомобиль VW Golf съехал с дороги и перевернулся. В больницу увезли водителя (2003 г.р.) и пассажирку (2003 г.р.).

До полудня пожарных-спасателей вызвали в 5 мест, где произошли ДТП.