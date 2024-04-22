Выпал снег, в понедельник фиксируется немало ДТП

В Шальчининкском районе столкнулись три автомобиля, пострадал водитель. По данным полиции Вильнюсского округа, ДТП произошло в 6.38 ч. в Шальчининкском районе, в деревне Ажуломис, около поворота на Яцконис - автомобиль Toyota столкнулся с двумя автомобилями Volkswagen.
Пострадал 62-летний водитель одного из автомобилей. У него диагностировали переломы, он был доставлен в больницу. В 9.20 ч. ДТП произошло на автомагистрали A1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда. На 82 км, недалеко от Румшишкес, автомобиль VW Golf съехал с дороги и перевернулся. В больницу увезли водителя (2003 г.р.) и пассажирку (2003 г.р.).
До полудня пожарных-спасателей вызвали в 5 мест, где произошли ДТП.
В 9.58 ч. ехавшие на учения Шяуляйские пожарные-спасатели на перекрестке ул. Лакуну и Аэроосто, в Шяуляй, увидели съехавший в кювет Ford Fiesta. Пожарные вытащили автомобиль из кювета.
В 9.48 ч. на 66 км дороги A5 Мариямполе-Каунас автомобиль врезался в ограждения.
В 10.43 ч. на 65 км дороги A1 между Вильнюсом и Каунасом в кювет съехал автомобиль.
В 10.53 ч. на 156 км дороги A1 между Каунасом и Клайпедой в ограждения врезался автомобиль.
В 11.04 ч. на участке дороги A1 между Клайпедой и Каунасом в кювет съехал автомобиль BMW.