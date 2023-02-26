Полиция Вильнюсского округа сообщает, что 26 февраля, в 00.22 ч. в Шальчининкском районе, в деревне Мантвилишкес, один из двоих пассажиров такси нанес ножевое ранение водителю (1975 г.р.). После этого пассажиры угнали автомобиль.
Пострадавший был доставлен в вильнюсскую больницу.
В 1.18 ч. в деревне Милетишкес был замечен угнанный автомобиль, в котором обнаружили мужчину (1997 г.р.). Нетрезвый (2,38 промилле) подозреваемый был закрыт в КПЗ, разыскивают второго подозреваемого (1997 г.р.).
Начато расследование.
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