Выходившую из троллейбуса девушку сбил водитель самоката

Сотрудники вильнюсской полиции сообщают, что 2 сентября около 17.43 в Вильнюсе, на ул. Й. Тумо-Вайжганто, мужчина (1999 г.р.) на самокате сбил женщину (1995 г.р.), которая выходила из троллейбуса, в результате чего она получила ранения.

Девушка с травмами была госпитализирована.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 281(1) Уголовного кодекса Литовской Республики.