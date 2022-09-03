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Молодой человек, ехавший на скутере в Вильнюсе, не учёл ситуацию и сбил девушку.
Выходившую из троллейбуса девушку сбил водитель самоката
© DELFI / Andrius Ufartas

Сотрудники вильнюсской полиции сообщают, что 2 сентября около 17.43 в Вильнюсе, на ул. Й. Тумо-Вайжганто, мужчина (1999 г.р.) на самокате сбил женщину (1995 г.р.), которая выходила из троллейбуса, в результате чего она получила ранения.

Девушка с травмами была госпитализирована.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 281(1) Уголовного кодекса Литовской Республики.

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