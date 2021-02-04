Вторая молниеносная кража из Varlė.lt за 3 месяца: украдены дорогие компьютеры

Воры вынесли дорогую технику: компьютеры, смартфоны и смарт-часы. Предполагают, что могли быть украдены и другие вещи. По предварительным данным, нанесен ущерб на сумму 10 000 евро. Точные данные поступят после инвенторизации.

Кража была совершена 4 февраля, в 3.05 ч. Воры выбили стеклянную дверь и находились внутри не больше минуты.

Глава каунасского магазина Varlė Дарюс Тамошайтис сказал, что, возможно, кража была запланирована заранее. Грабители стразу направились к дорогим компьютерам, а потом разбили витрины со смартфонами. Грабителей не напугали и видеокамеры, которые работают в магазине.

Когда на место происшествия приехала полиция, грабителей там уже не было. Полиция отмечает, что чаще всего такие кражи совершают в 3-4 ч. утра, когда улицы пустуют.

Салон Varlė.lt обокрали во второй раз за 3 месяца. В первый раз обокрали вильнюсский салон ShowRoom на ул. Укмергес, 241: украдены смартфоны стоимостью 1500 – 2000 евро каждый, ущерб составил около 30 000 евро.