Все еще разыскивают пропавшего в Каунасском районе при таинственных обстоятельствах молодого человека

По данным полиции, 21 августа, в 12.30 ч., молодого человека видели на перекрестке ул. Пигаирю и Лепайчу, в деревне Пагиряй (Каунасский район), он шел в направлении Пренай.
Приметы: худощавое телосложение, темные короткие волосы, темные глаза.
На молодом человеке была белая футболка, серые шорты с темными вставками в районе колен, серые спортивные ботинки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба обращаться к следователю Каунасского района Индре Симанавичюте по тел. 8700 60088; 868602974; эл. почте indre.simanaviciute@policija.lt.
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