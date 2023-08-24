Все еще разыскивают пропавшего в Каунасском районе при таинственных обстоятельствах молодого человека

По данным полиции, 21 августа, в 12.30 ч., молодого человека видели на перекрестке ул. Пигаирю и Лепайчу, в деревне Пагиряй (Каунасский район), он шел в направлении Пренай.

Приметы: худощавое телосложение, темные короткие волосы, темные глаза.

На молодом человеке была белая футболка, серые шорты с темными вставками в районе колен, серые спортивные ботинки.