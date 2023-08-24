24 августа 2023 г. 14:22

Все еще разыскивают пропавшего в Каунасском районе при таинственных обстоятельствах молодого человека

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Kauno aps. VPK
Каунасская полиция по-прежнему разыскивает пропавшего без вести Домантаса Сакалавичюса (1999 г.р.).

По данным полиции, 21 августа, в 12.30 ч., молодого человека видели на перекрестке ул. Пигаирю и Лепайчу, в деревне Пагиряй (Каунасский район), он шел в направлении Пренай.

Приметы: худощавое телосложение, темные короткие волосы, темные глаза.

На молодом человеке была белая футболка, серые шорты с темными вставками в районе колен, серые спортивные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба обращаться к следователю Каунасского района Индре Симанавичюте по тел. 8700 60088; 868602974; эл. почте indre.simanaviciute@policija.lt.

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