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Пьяный водитель в Клайпеде не смог проехать по прямой улице и разбил несколько припаркованных автомобилей. После инцидента мужчина вылез из машины и сбежал с места происшествия.
Врезавшийся в припаркованные машины пьяный водитель сбежал, не дожидаясь полиции
© Facebook

Клайпедская полиция сообщает, что 3 сентября около 21.31 в Клайпеде, на ул. Гедмину, автомобиль Audi A8 въехал в два припаркованных автомобиля - Volkswagen Passat и Nissan Quashqai. Находившийся за рулем Audi A8 мужчина 1977 года рождения ушел с места происшествия.

Однако он не ускользнул от внимания полиции. Стражи порядка нашли водителя Audi A8 в течение нескольких минут и сообщили, что его уже проверили около 21.49. Водитель был пьян (2,08 промилле).

Мужчина был задержан и заключен под стражу.

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