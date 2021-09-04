Врезавшийся в припаркованные машины пьяный водитель сбежал, не дожидаясь полиции

Клайпедская полиция сообщает, что 3 сентября около 21.31 в Клайпеде, на ул. Гедмину, автомобиль Audi A8 въехал в два припаркованных автомобиля - Volkswagen Passat и Nissan Quashqai. Находившийся за рулем Audi A8 мужчина 1977 года рождения ушел с места происшествия.
Однако он не ускользнул от внимания полиции. Стражи порядка нашли водителя Audi A8 в течение нескольких минут и сообщили, что его уже проверили около 21.49. Водитель был пьян (2,08 промилле).
Мужчина был задержан и заключен под стражу.
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