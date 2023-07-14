14 июля 2023 г. 13:26

Врачи оказывали помощь детям с симптомами отравления: среди них был и находившийся в розыске 15-летний

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

В Вильнюсе в больницу с симптомами отравления наркотическими веществами попали двое подростков. В Мариямполе врачи оказывали помощь двухлетнему ребенку, который отравился неизвестным веществом.

Департамент полиции сообщает, что 13 июля, около 15 ч. в вильнюсскую больницу с улицы Капсу, был доставлен несовершеннолетний (2007 г.р.), а с ул. С.Даряус ир С.Гирено - несовершеннолетний (2006 г.р.), оба - с симптомами отравления наркотическими веществами.

У подростка (2006 г.р.) обнаружили и изъяли 13 полиэтиленовых пакетов с сыпучим веществом светлого цвета и 2 полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения (подозревают, что это наркотики). Подросток 2007 г.р. с 11 июля находился в розыске как пропавший без вести.

Ведется расследование.

13 июля, в 23.10 ч. в Мариямпольскую больницу из Калварийского муниципалитета привезли ребенка 2021 г.р. Диагноз - отравление неизвестными веществами.

Ведется расследование.

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