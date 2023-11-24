Врачам не удалось спасти жизнь иностранца, который попал в ДТП в Паневежском районе

Паневежская полиция сообщала, что ДТП произошло в 12.30 ч. Машины столкнулись на дороге Nr. 2008 Вилайняй-Швянтибрастис-Крекенава, около деревни Барине. Водитель легковушки, гражданин Молдовы (1982 г.р.), был в сознании, но был зажат в автомобиле. Пожарные-спасатели освободили его через два часа и передали в руки врачей.