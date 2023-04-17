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Врачи сообщили в полицию о смерти двоих человек, которые пострадали и скончались при невыясненных обстоятельствах.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Полиция сообщает, что 16 апреля в больнице скончался мужчина (1966 г.р.). Его на скорой привезли в больницу в минувший четверг, в 5.30 ч. Мужчину нашли в подъезде дома на ул. Гележинё Вилко. Подозревают, что он был избит. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, которое привело к смерти пострадавшего.

В больнице Шакяй 16 апреля скончалась женщина (1977 г.р.). Ее привезли в больницу 7 апреля из Гялгаудишкиса. Полиция расследует обстоятельства нанесения серьезных телесных повреждений.

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