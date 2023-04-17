Полиция сообщает, что 16 апреля в больнице скончался мужчина (1966 г.р.). Его на скорой привезли в больницу в минувший четверг, в 5.30 ч. Мужчину нашли в подъезде дома на ул. Гележинё Вилко. Подозревают, что он был избит. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, которое привело к смерти пострадавшего.
В больнице Шакяй 16 апреля скончалась женщина (1977 г.р.). Ее привезли в больницу 7 апреля из Гялгаудишкиса. Полиция расследует обстоятельства нанесения серьезных телесных повреждений.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В литовских магазинах разрешат продавать просроченные продукты (1)
Правда, продавать можно будет не все продукты, а только...
Саммит НАТО в Вильнюсе: жителей каких районов столицы ждет больше всего неудобств?
По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, в столице...
Эфир Delfi: как спасти депортированных украинских детей?
По данным Центра национального сопротивления россияне...
Шила в мешке не утаишь: стало известно о поездке соратника Палецкиса на оккупированные территории Украины
Соратник осужденного за шпионаж в пользу России...
Новые рейтинги – кого литовцы хотят видеть на посту президента
Новые рейтинги показывают, что пока альтернативы...