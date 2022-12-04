Возле вильнюсского "Акрополиса" автомобиль сбил несовершеннолетнего на самокате

По предварительным данным полиции, в 14:35 поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Озо и Гелвону в Вильнюсе был сбит несовершеннолетний (13-14 лет).
Звонивший сказал, что на своем автомобиле Honda сбил мальчика, который переезжал дорогу на самокате.
В результате аварии несовершеннолетний серьезно не пострадал, его доставили в больницу.
Свидетели утверждают, что мальчик переезжал дорогу, когда горел красный сигнал светофора.
Водитель был трезв, по факту происшествия ведется расследование.
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