Возле Сейма Литвы сожжен флаг ЛГБТ-сообщества

Сам Р. Шимайтис заявил журналистам, что законы, позволяющие однополым парам узаконить свои отношения, „проталкиваются“ в Сейме врагами Литвы.

„Потому что только им выгодно, чтобы в Литве было как можно меньше людей и как можно ниже рождаемость. Здравомыслящий человек этого бы не хотел“, - заявил журналистам Р. Шимайтис.

По словам активиста, тот факт, что Сейм решил не рассматривать этот закон на этом заседании, не гарантирует, что он снова не появится в повестке дня четверга.