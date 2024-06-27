"Воздушный бой" на границе: дроны пограничников против дронов контрабандистов

Дрон упал после того, как пограничники применили противодронное устройство. При осмотре местности пограничники обнаружили дрон, к которому был прикреплен сверток, завернутый в прозрачную полиэтиленовую пленку. В нем оказалось 700 пачек сигарет NZ Gold с белорусской этикеткой.



Вскоре рядом с этим местом была обнаружена еще одна кпаковка с 500 пачками контрабандных сигарет „Минск Суперслимс“ с белорусскими акцизными марками.



После этого литовские пограничники поняли в небо дрон, чтобы осмотреть местность. По итогам осмотра была найдена еще одна упаковка с 750 пачками белорусских сигарет „NZ Gold“.