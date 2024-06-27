2024.06.27 11:35

"Воздушный бой" на границе: дроны пограничников против дронов контрабандистов

 
ru.DELFI.lt
Контробанда
Контробанда
ФОТО: VSAT

Пограничники перехватили три дрона в Шальчининкском районе с 2 000 пачек контрабандных сигарет, прилетевших из Беларуси .

Во вторник вечером сотрудники пограничного пункта в Шальчининкском районе услышали звук дрона, летевшего от государственной границы на литовскую сторону.

Дрон упал после того, как пограничники применили противодронное устройство. При осмотре местности пограничники обнаружили дрон, к которому был прикреплен сверток, завернутый в прозрачную полиэтиленовую пленку. В нем оказалось 700 пачек сигарет NZ Gold с белорусской этикеткой.

Вскоре рядом с этим местом была обнаружена еще одна кпаковка с 500 пачками контрабандных сигарет „Минск Суперслимс“ с белорусскими акцизными марками.

После этого литовские пограничники поняли в небо дрон, чтобы осмотреть местность. По итогам осмотра была найдена еще одна упаковка с 750 пачками белорусских сигарет „NZ Gold“.

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