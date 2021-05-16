Воры в Вильнюсе: угнаны две машины, нанесен большой ущерб

15 мая, около 21.10, в Вильнюсе, на ул. М. Миронайтес, был угнан автомобиль Audi A7 (2017 года выпуска).
Ущерб - 37 000 евро.
В тот же день, около 14.30, в Вильнюсе, на ул. Каминкелё, из дома были украдены предметы домашнего обихода, документы и припаркованный во дворе автомобиль Toyota Prius Plus (2014 года выпуска).
Ущерб составляет 16 925 евро.
В связи с происшествиями было начато досудебное расследование в соответствии со статьей 178 (2) УК Литовской Республики (кража).
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