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Полиция расследует кражи денег в Мажейкяй и Плунгеском районе.
Департамент полиции сообщает, что в период с 28 по 30 января в Мажейкяй, на ул. Сянкялё, воры пробрались в офис компании через окно и, вскрыв сейф, украли 35 000 евро.
29 января, в 11.30 ч., в Плунгеском районе, в деревне Ротиненай, из дома украли 19 200 евро.
По факту краж начаты расследования.
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