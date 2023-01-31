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Полиция расследует кражи денег в Мажейкяй и Плунгеском районе.
Vagystės
Vagystės
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Департамент полиции сообщает, что в период с 28 по 30 января в Мажейкяй, на ул. Сянкялё, воры пробрались в офис компании через окно и, вскрыв сейф, украли 35 000 евро.

29 января, в 11.30 ч., в Плунгеском районе, в деревне Ротиненай, из дома украли 19 200 евро.

По факту краж начаты расследования.

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