Воры обчистили "Крепость у Диджюлиса", ущерб - 55 000 евро

О краже в полицию сообщили 24 августа.
Сообщалось, что кража могла быть совершена в период с 10 июля по 24 августа. Ресторан "Крепость у Диджюлиса" в деревне Деделишкяй (Тракайский район), у дороги А1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда.
Из помещений при невыясненных обстоятельств украдены 42 000 евро, ювелирные изделия из золота, алкогольные напитки и другие вещи. Ущерб 55 000 евро.
Начато расследование.
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