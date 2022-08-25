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Полиция сообщает о крупной краже из ресторана, находящегося рядом с Вильнюсом. По словам сообщившего о краже, украдено золото, деньги, другие ценные вещи. Ущерб оценивается в 55 000 евро. В последнее время ресторан не работал.
Воры обчистили "Крепость у Диджюлиса", ущерб - 55 000 евро
© DELFI / Valdas Kopūstas

О краже в полицию сообщили 24 августа.

Сообщалось, что кража могла быть совершена в период с 10 июля по 24 августа. Ресторан "Крепость у Диджюлиса" в деревне Деделишкяй (Тракайский район), у дороги А1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда.

Из помещений при невыясненных обстоятельств украдены 42 000 евро, ювелирные изделия из золота, алкогольные напитки и другие вещи. Ущерб 55 000 евро.

Начато расследование.

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