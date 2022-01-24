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Криминалисты ГКП Вильнюсского округа задержали четверых подозреваемых в кражах из жилых домов.
Воров не остановила ни сигнализация, ни собака
© Vilniaus aps. VPK

Подозреваемые ранее попадали в поле зрения полиции, были судимы за кражи, грабежи, вымогательства, нанесение тяжких телесных повреждений и др. преступления. Были судимы и за границей.

Воров не останавливали ни заборы, ни сигнализация, ни собаки.

14 января, в 19 ч., через выбитое стекло на террасе воры забрались в дом в районе Антакальнис – унесли сейф с боевым и газовым пистолетами, патронами и ювелирными изделиями.

Вскоре четверо подозреваемых были задержаны Начато расследование.

16 января суд разрешил взять подозреваемых под стражу на два месяца.

Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет за кражу ювелирных изделий и до 7 лет за кражу оружия.

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