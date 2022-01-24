Воров не остановила ни сигнализация, ни собака

Подозреваемые ранее попадали в поле зрения полиции, были судимы за кражи, грабежи, вымогательства, нанесение тяжких телесных повреждений и др. преступления. Были судимы и за границей.
Воров не останавливали ни заборы, ни сигнализация, ни собаки.
14 января, в 19 ч., через выбитое стекло на террасе воры забрались в дом в районе Антакальнис – унесли сейф с боевым и газовым пистолетами, патронами и ювелирными изделиями.
Вскоре четверо подозреваемых были задержаны Начато расследование.
16 января суд разрешил взять подозреваемых под стражу на два месяца.
Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет за кражу ювелирных изделий и до 7 лет за кражу оружия.
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