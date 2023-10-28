Вор ворвался в дом и оставил сумки с награбленным на террасе

Полиция Мариямпольского края сообщает, что кража была замечена 27 октября около 22:00. Злоумышленник проник в дом, разбив окно подвала.

Внутри хозяин заметил пропажу проектора, робота-насоса, часов, предметов гигиены и других предметов. Все вынесенные из дома вещи были обнаружены в полиэтиленовых пакетах на террасе дома. Скорее всего, злоумышленника что-то напугало, и он убежал, бросив свою добычу.