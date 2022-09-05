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В Вильнюсе мужчина сообщил в полицию о том, что в него стреляла девушка. Подозреваемую разыскивает вооруженная автоматами полиция.
Вооруженные автоматами полицейские ищут стрелявшую в центре города девушку
© DELFI / Ainis Gurevičius

Большие наряды полиции в центр города стянули около 15 ч. По номеру 112 позвонил мужчина и сказал, что минуту назад в него выстрелила девушка.

Инцидент произошел в самом центре столицы, на перекрестке ул. Вильняус и Лабдарю.

Звонивший информировал, что стрелявшая в него молодая женщина идет в сторону ул. Исландиёс.

Мужчина сказал, что идет за ней, от помощи врачей он отказался.

Подозревают, что в мужчину стреляли из газового пистолета.

После сообщения в центре Вильнюса появилась вооруженная автоматами полиция.

Подозреваемая пока не задержана.

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