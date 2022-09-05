Вооруженные автоматами полицейские ищут стрелявшую в центре города девушку

Большие наряды полиции в центр города стянули около 15 ч. По номеру 112 позвонил мужчина и сказал, что минуту назад в него выстрелила девушка.
Инцидент произошел в самом центре столицы, на перекрестке ул. Вильняус и Лабдарю.
Звонивший информировал, что стрелявшая в него молодая женщина идет в сторону ул. Исландиёс.
Мужчина сказал, что идет за ней, от помощи врачей он отказался.
Подозревают, что в мужчину стреляли из газового пистолета.
После сообщения в центре Вильнюса появилась вооруженная автоматами полиция.
Подозреваемая пока не задержана.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист предлагает не всем компенсировать цены на электричество и газ, в противном случае Европу ждет трагедия
Экономист Жигимантас Маурицас предполагает, что самый...
"Ничего не надо, все есть": как в Литве живут семьи белорусов с детьми, уехавшие из своей страны из-за репрессий и войны
Легко ли найти школу или детский сад для детей, которые...
Депутатам в Литве планируют повысить зарплаты, жители это предложение не поддерживают
Министерство внутренних дел Литвы готовит реформу...
По числу жителей Вильнюс стал крупнейшим городом в странах Балтии
По числу жителей Вильнюс обошел Ригу ( Латвия ). Так по...
Президент Литвы: война должна стать непосильным бременем для агрессора
Ограничение выдачи виз Европейского Союза ( ЕС )...