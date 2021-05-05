Вооруженное ограбление в Вильнюсе: нанесен ущерб на сумму около 2000 евро

Полиция сообщила, что в 21 ч. в Вильнюсе, на ул. Келмиёс Соду 63-ои, двое неизвестных угрожали молодому человеку (1999 г.р.), сидевшему в автомобиле VW Passat, и его другу. У молодых людей забрали два мобильных телефона и сумку с документами и деньгами.

Полиция рассказала о других подробностях ограбления. Пострадавший рассказал, что когда он остановился у лесочка, к его автомобилю подъехали два автомобиля BMW - один встал перед машиной, другой - за ней.

Из автомобилей BMW вышли двое вооруженных мужчин, один был вооружен ножом, а у другого был предмет, напоминающий пистолет.

Один из них сел на заднее сидение VW Passat, другой (с пистолетом и газовым баллончиком в руках) подошел к водительской дверце.

По словам пострадавшего, мужчины угрожали оружием и требовали отдать все, что у них есть. Пострадавший и его друг не сопротивлялись и отдали все, что у них было. Подозреваемые забрали вещи и уехали в неизвестном направлении.

Полиция информировала, что нанесен ущерб на сумму 1950 евро.

По предварительным данным, всего на месте преступления было 3 подозреваемых, они говорили по-русски. Полиция начала расследование.