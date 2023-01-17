aA
16 января в Шяуляе было совершено вооруженное ограбление. Сообщается, что задержаны двое подозреваемых.
Вооруженное ограбление в Шяуляе: задержаны подозреваемые
© DELFI / Ainis Gurevičius

По предварительным данным, в 20.10 ч., в Шяуляе, на ул. Тильжес, в ломбард зашли двое мужчин, которые, угрожая работнице (2003 г.р.) оружием, похитили 4800 евро, золотые украшения и мобильные телефоны.

В 20.50 ч. того же дня в Шяуляе, на ул. Витауто, был остановлен автомобиль VW Passat, которым управлял мужчина (1999 г,р.), в машине был также пассажир (1993 г.р.).

В автомобили обнаружили и изъяли револьвер и похищенные в ломбарде вещи. Подозреваемые задержаны.

Материальный ущерб устанавливается. Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.

TOP новостей

После смерти пятилетнего ребенка в больнице родители обратились в прокуратуру

Вильнюсцы , у которых в Сантаришкской клинике умерла...

Эфир Delfi – Михаил Подоляк: у нас заготовлены сюрпризы для России, они воюют рабами

Сразу после выпуска новостей — в Страсбурге начинается...

Поисково-спасательная операция в Днепре завершена: число погибших выросло до 44

В Днепре завершена поисково-спасательная операция на...

Министр обороны не исключает введения службы в армии только по выходным

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас не...

Арестович собирается уйти из офиса президента Украины

Алексей Арестович показал в своих соцсетях заявление...