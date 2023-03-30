Вооруженное ограбление в Каунасе: молодой человек унес деньги и товары

Департамент полиции сообщил, что 29 марта, в 20.50 ч., в Каунасе, на проспекте Тайкос, в магазин пришел молодой человек (2002 г.р.) и, угрожая продавцу (1958 г.р.) предметом, напоминающим пистолет, забрал из кассы 79 евро, а из магазина разные товары за 102 евро. Ущерб 181 евро.

Подозреваемый был задержан. Ведется расследование.