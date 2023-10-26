Волнение белоруса в пункте пропуска насторожило литовских пограничников. И не зря

Сотрудники Варенского погранотряда совместно с таможенниками Шальчининкайского ПКП проверили документы водителя автомобиля Audi 100, въехавшего в Литву из Беларуси.

42-летний гражданин Беларуси имел при себе паспорт, но не смог предъявить свои водительские права. Мужчина пояснил, что забыл их дома.

Поначалу пограничники выполнили обычную в таких случаях формальность - написали и вручили отказ во въезде при пересечении границы. Белорус вернулся бы в свою страну, и на этом дело закончилось бы. Если бы не его явное, трудно сдерживаемое волнение. Пограничники решили детально проверить Audi 100.

После проверки в автомобиле были обнаружены тайники контрабанды: 1534 пачки сигарет различных марок с белорусской этикеткой.