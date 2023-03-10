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В пятницу пошел снег, что стало вызовом для водителей по всей стране. Водители делятся ДТП, причиной которых стал снег и скользкая дорога. ДТП фиксируют не только в Вильнюсе, но и за пределами города, на магистральных дорогах.
Eismo įvykiai
Eismo įvykiai
© Reidas Vilniuje nuotr.

На дороге Вильнюс-Каунас дорога очень скользкая, видимость на дороге плохая. Из-за таких условий на магистральной дороге фиксируют ДТП – машины соскальзывают с дороги.

Особенно сложные условия в столице. Из-за ДТП на ул. Юстинишкю образовался затор, водители призывают других выбирать другой путь. Согласно данным муниципалитета, в 15 ч. в столице зафиксировали 8 ДТП и 19 заторов.

Еще одно ДТП произошло в Григишкес. Автомобиль врезался в ограждения, дорога A1 в сторону Каунаса заблокирована.

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