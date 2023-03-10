На дороге Вильнюс-Каунас дорога очень скользкая, видимость на дороге плохая. Из-за таких условий на магистральной дороге фиксируют ДТП – машины соскальзывают с дороги.
Особенно сложные условия в столице. Из-за ДТП на ул. Юстинишкю образовался затор, водители призывают других выбирать другой путь. Согласно данным муниципалитета, в 15 ч. в столице зафиксировали 8 ДТП и 19 заторов.
Еще одно ДТП произошло в Григишкес. Автомобиль врезался в ограждения, дорога A1 в сторону Каунаса заблокирована.
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