Водители BMW устроили гонку в городе, ехали против движения

Вильнюсская полиция сообщает, что 22 августа 2020 г. в 19.30 ч. в Шальчининкай водители двух BMW устроили гонку.
Один из водителей ехал по встречной полосе, не обращая внимание на других участников движения и людей в парке.
Жители в парке опешили, увидев происходящее. Нарушителей задержала полиция. Нарушители пытались обжаловать действия стражей порядка в суде, добивались оправдания, но тщетно.
25 мая судьи приняли окончательное решение, назначил нарушителям штраф в размере 500 евро и лишил их прав на 12 месяцев.
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