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Молодые водители BMW не смогли добиться оправдания в суде ‒ Вильнюсский окружной суд принял постановление, назначил штраф в размере 500 евро и лишил нарушителей прав на 12 месяцев.
Водители BMW устроили гонку в городе, ехали против движения
© Gamintojo archyvas

Вильнюсская полиция сообщает, что 22 августа 2020 г. в 19.30 ч. в Шальчининкай водители двух BMW устроили гонку.

Один из водителей ехал по встречной полосе, не обращая внимание на других участников движения и людей в парке.

Жители в парке опешили, увидев происходящее. Нарушителей задержала полиция. Нарушители пытались обжаловать действия стражей порядка в суде, добивались оправдания, но тщетно.

25 мая судьи приняли окончательное решение, назначил нарушителям штраф в размере 500 евро и лишил их прав на 12 месяцев.

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