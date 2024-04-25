Водитель, везший двоих подозрительных иностранцев в Польшу, передал их пограничникам

В ходе расследования выяснилось, что гражданин Шри-Ланки попал в Латвию, после того как нелегально пришел туда из Беларуси. Через гражданку Украины он сначала попал на территорию Литвы, а отсюда планировал уехать в Польшу. Из Польши мужчина хотел попасть в одну из стран Западной Европы.