Водитель, везший двоих подозрительных иностранцев в Польшу, передал их пограничникам

В среду утром пограничники Калварийской заставы патрулировали на дороге Мариямполе-Сувалки, около деревни Салапераугис. Здесь дорога ведет в Польшу. Около пограничников остановился автомобиль Toyota с литовскими номерами. 59-летний гражданин Литвы сообщил, что у него в машине находятся двое подозрительных иностранцев.
Пограничники выяснили, что в машине находятся 27-летняя гражданка Украины и 34-летний мужчина из Шри-Ланки. Мужчина предъявил пограничникам документ, выданный Центром регистрации иностранцев в Латвии. Мужчина попросил убежище в Латвии, пока его просьба рассматривается, он не мог покидать территорию этой страны.
Задержанного мигранта передали латвийским пограничникам.
Водитель рассказал пограничникам, что его вызвали на железнодорожный вокзал в Мариямполе и он должен был отвезти на вокзал в Сувалки двоих человек. Пограничники отпустили водителя.
В ходе расследования выяснилось, что гражданин Шри-Ланки попал в Латвию, после того как нелегально пришел туда из Беларуси. Через гражданку Украины он сначала попал на территорию Литвы, а отсюда планировал уехать в Польшу. Из Польши мужчина хотел попасть в одну из стран Западной Европы.
Начато расследование по факту нелегальной перевозки гражданина третьей страны через границу. Гражданка Украины отпущена под залог.