Водитель пьян, а в машине – наркотики

По данным полиции, 19 февраля, в 23.35 ч., в Юрбаркасе, на ул. Муйтинес, для проверки остановили автомобиль Volvo.
Водитель машины (1966 г.р.) был пьян (1,26 промилле). У водителя обнаружили пакетик с веществом растительного происхождения, вероятно, наркотиками или психотропным веществом. После этого было решено осмотреть машину. В салоне также обнаружили наркотики.
Ведется расследование по факту незаконного хранения наркотиков. Водителю грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.
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