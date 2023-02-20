Водитель пьян, а в машине – наркотики

По данным полиции, 19 февраля, в 23.35 ч., в Юрбаркасе, на ул. Муйтинес, для проверки остановили автомобиль Volvo.

Водитель машины (1966 г.р.) был пьян (1,26 промилле). У водителя обнаружили пакетик с веществом растительного происхождения, вероятно, наркотиками или психотропным веществом. После этого было решено осмотреть машину. В салоне также обнаружили наркотики.

Ведется расследование по факту незаконного хранения наркотиков. Водителю грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.