Водитель квадроцикла не подчинился требованию полиции остановиться

Полиция сообщает, что 27 марта, в 15.15 ч., в Мажейкяйском районе, в деревне Палмосай патрулировавшие полицейские заметили красный квадроцикл без номеров.

Полиция включила сигнальные огни и сирену, чтобы остановить транспортное средство, однако его водитель не остановился. Полицейские поехали за ним и через громкоговоритель призывали остановиться, однако водитель их требование игнорировал, поехал через поле, пытаясь сбежать от полиции.

Однако ему не удалось сбежать. Выяснилось, что законным требованиям полиции не подчинился нетрезвый (1,32 промилле) молодой человек 1992 г.р. На вопрос, почему он не остановился, он ответил, что не понял, что его преследует полиция. Выяснилось также, что у молодого человека нет прав, кроме того, квадроцикл был технически неисправным - он не был зарегистрирован, не оформлена страховка.