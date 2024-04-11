Водитель бросил у дороги перевернувшийся тягач и ушел пить

 
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ФОТО: Kauno aps. VPK

9 апреля, в 17.30 ч. в полицию сообщили о том, что в Радвилишкском районе недалеко от Байсогалы, на дороге Йонава-Кедайняй-Шедува перевернулся тягач, из него выпал металлолом.

Тягач с прицепом принадлежит компании, зарегистрированной в Расейнском районе. Выяснилось, что водитель должен был привезти металлолом из Паневежиса в Клайпеду. Информацию о том, что тягач перевернулся глава компании получил от водителя.

Глава компании приехал на место происшествия и нашел перевернувшийся тягач, водителя рядом не было. Водителя искал и глава компании и полиция.

Вскоре мужчину нашли. Он был пьян - 2,29 промилле. Мужчина сказал, что пил после ДТП, поскольку очень расстроился. У него в машине была бутылка бренди.

Начато расследование в связи с употреблением алкоголя после ДТП до выяснения обстоятельств происшествия. Прокурор временно запретил мужчине управлять автомобилями.

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